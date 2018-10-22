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Beşiktaş’tan İzmir’de dört rotasyon
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018
Şenol Güneş Göztepe önünde Vida, Pepe, Ljajic ve Quaresma’nın yerine Roco , Tolgay, Oğuzhan ve Lens’e şans verdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe karşısında son oynadıkları Atiker Konyaspor maçından farklı olarak 4 isme şans verdi. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Vida, sakatlıkları bulunan Pepe ve Ljajic'in yanı sıra Quaresma ilk 11'de yer almadı. Bu isimlerin yerine Roco, Tolgay, Oğuzhan ve Lens ilk 11'de başladı.
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