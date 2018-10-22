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Beşiktaş deplasmanda gülmeyi unuttu
Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018
Göztepe’ye yenilen Beşiktaş’ın deplasmanlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Kötü performansı ile zirve yarışında ağır yara aldı
Göztepe'ye deplasmanda mağlup olarak taraftarına büyük üzüntü yaşatan Beşiktaş'ın dış sahada yüzü gülmüyor. Süper Lig'de bu sezon deplasmanda yalnızca 2. haftada BB Erzurum'u yenen Siyah-Beyazlılar, Göztepe'ye de mağlup olarak dış sahadaki 3 puan özlemini 4 maça çıkardı. Erzurum galibiyeti sonrası üst üste Bursaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kalan Beşiktaş, Göztepe yenilgisi ile bu 4 maçta toplamda 9 puan kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı.
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