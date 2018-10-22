    22 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş deplasmanda gülmeyi unuttu

    Beşiktaş deplasmanda gülmeyi unuttu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    ’ye yenilen ’ın deplasmanlardaki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Kötü performansı ile zirve yarışında ağır yara aldı

    'ye deplasmanda mağlup olarak taraftarına büyük üzüntü yaşatan 'ın dış sahada yüzü gülmüyor. 'de bu sezon deplasmanda yalnızca 2. haftada BB 'u yenen Siyah-Beyazlılar, Göztepe'ye de mağlup olarak dış sahadaki 3 puan özlemini 4 maça çıkardı. Erzurum galibiyeti sonrası üst üste , ve 'la berabere kalan Beşiktaş, Göztepe yenilgisi ile bu 4 maçta toplamda 9 puan kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı.
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