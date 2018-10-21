    21 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Jeremain Lens cezalı!

    Beşiktaş o isimi kaybetti! Haftaya yok...
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'ın ile oynadığı maçta , gördüğü la birlikte cezalı duruma düştü.

    'in 9. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'ta 40. dakikada gördü.

    Sarı kart gören Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ın 10. haftada Rizespor ile oynayacağı maçta takımındaki yerini alamayacak.

    Lens, bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 9 lig maçının sadece 2'sinde oynamamıştı.

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