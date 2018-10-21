Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta Jeremain Lens, gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş'ta 40. dakikada Jeremain Lens sarı kart gördü.



Sarı kart gören Hollandalı futbolcu, Beşiktaş'ın 10. haftada Rizespor ile oynayacağı maçta takımındaki yerini alamayacak.



Lens, bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 9 lig maçının sadece 2'sinde oynamamıştı.