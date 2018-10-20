    20 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten futbolculara uyarı

    Şenol Güneşten futbolculara uyarı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Rakibin son 4 haftada 3 galibiyet aldığını ve dişli takımları yendiğini hatırlatan usta hoca, “Hata payı olmayan bir maç. Dışarıdan şut çektirmeyin, ilk golü kesinlikle biz atmalıyız” dedi

    'in 9. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör 'ten siyah- beyazlı futolculara uyarılar geldi… Dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde talebeleriyle kısa bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, ev sahibi takımının ligin en dişli takımlarından birisi olduğunu hatırlattı. Usta çalıştırıcı, özellikle 'e dikkat çekerek, ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda çok iyi bir takıma karşı oynayacakları uyarısında bulundu. Bu sezon rakibin yetenekli oyuncularına karşı yaşadıkları zaafiyeti Göztepe karşılaşmasında sahada görmek istemediğini hatırlattı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın ligin son 4 haftasında 3 galibiyet aldığını da aktarıp şunları dile getirdi:

    EZBERE DEĞİL, GARANTİ OYNAYIN

    "Duran topları savunma konusunda ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Göztepe; Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor gibi takımları mağlup etti. Galatasaray onlara karşı zor kazandı. Hata payı olmayan bir maça çıkacağız. Kesinlikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hızlı, yerden garanti oyun istiyorum. Ezbere pas, koşu yok..." Güneş'in ayrıca rakibin skor avantajı yakaladığında bunu kullanan bir takım olduğunu da kaydedip "Ne olursa olsun ilk golü bizim atmamız gerekiyor. Aksi durumda maç çevirmesi çok zor bir hal alır. Geriye düşersek puan kaybederiz" uyarısında bulunduğu kaydedildi.

    TOLGAY FORMAYA GÖZ KIRPIYOR

    'ın milli arada gösterdiği yüksek performansı dikkat çekti. Vida'nın kart cezası sebebiyle İzmir deplasmanına götürülmeyecek olması ve Medel'in de Hırvat stoperin boşluğunu doldurma ihtimali sebebiyle Tolgay'ın forma şansı oldukça yükseldi. 28 yaşındaki futbolcu, milli maç arasında yapılan antrenmanlarda orta sahadaki organizatörlüğüyle göz doldurdu. Şenol Güneş'in milli arada en fazla ilgilendiği isimlerin başında da Tolgay Arslan geldi.

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