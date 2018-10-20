Şenol Güneşten futbolculara uyarı

Rakibin son 4 haftada 3 galibiyet aldığını ve dişli takımları yendiğini hatırlatan usta hoca, “Hata payı olmayan bir maç. Dışarıdan şut çektirmeyin, ilk golü kesinlikle biz atmalıyız” dedi

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten siyah- beyazlı futolculara uyarılar geldi… Dün gerçekleştirilen antrenman öncesinde talebeleriyle kısa bir toplantı yapan tecrübeli teknik adam, ev sahibi İzmir takımının ligin en dişli takımlarından birisi olduğunu hatırlattı. Usta çalıştırıcı, özellikle Yasin Öztekin'e dikkat çekerek, ceza sahası dışından şut şansı yaratma konusunda çok iyi bir takıma karşı oynayacakları uyarısında bulundu. Bu sezon rakibin yetenekli oyuncularına karşı yaşadıkları zaafiyeti Göztepe karşılaşmasında sahada görmek istemediğini hatırlattı. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın ligin son 4 haftasında 3 galibiyet aldığını da aktarıp şunları dile getirdi:



EZBERE DEĞİL, GARANTİ OYNAYIN



"Duran topları savunma konusunda ligin en iyi takımına karşı oynayacağız. Göztepe; Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor gibi takımları mağlup etti. Galatasaray onlara karşı zor kazandı. Hata payı olmayan bir maça çıkacağız. Kesinlikle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hızlı, yerden garanti oyun istiyorum. Ezbere pas, koşu yok..." Güneş'in ayrıca rakibin skor avantajı yakaladığında bunu kullanan bir takım olduğunu da kaydedip "Ne olursa olsun ilk golü bizim atmamız gerekiyor. Aksi durumda maç çevirmesi çok zor bir hal alır. Geriye düşersek puan kaybederiz" uyarısında bulunduğu kaydedildi.



TOLGAY FORMAYA GÖZ KIRPIYOR



Tolgay Arslan'ın milli arada gösterdiği yüksek performansı dikkat çekti. Vida'nın kart cezası sebebiyle İzmir deplasmanına götürülmeyecek olması ve Medel'in de Hırvat stoperin boşluğunu doldurma ihtimali sebebiyle Tolgay'ın forma şansı oldukça yükseldi. 28 yaşındaki futbolcu, milli maç arasında yapılan antrenmanlarda orta sahadaki organizatörlüğüyle göz doldurdu. Şenol Güneş'in milli arada en fazla ilgilendiği isimlerin başında da Tolgay Arslan geldi.