    20 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Bir de forvet olsaydı

    Bir de forvet olsaydı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    Topla oynama, rakibe baskı, rakip sahada oyun kurma konusunda iyi istatistikler yakalayan , pozisyonları gole çevirmede sınıfta kaldı

    'ta ligde kaybedilen puanlarda (3 beraberlik, 1 yenilgi) bütün sıkıntılar dönüp dolaşıp forvet sıkıntına çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, ligin 8 haftalık bölümünde pek çok alanda başarılı bir grafik çizse de golcü eksikliği olması nedeniyle sıralamada geride kaldı… Beşiktaş söz konusu 8 maçta ortalama yüzde 55.23 topla oynama yüzdesi yakaladı. Rakiplerini karşılama mesafesini ise 44.99 metrede tutmayı başardı. Hücuma yüzde 62.61 topla çıkan siyah-beyazlıların rakip ceza alanına yapılan pas oranı da yüzde 40.41'i buldu. 'i en fazla rahatsız eden ise şut isabet oranının sadece 43.1'de kalması oldu... Ceza alanından şut kullanım oranının da yüzde 37.5 olmasına rağmen usta çalıştırıcı, bulunan gol sayısının az olması yine takımın elinde iyi bir forvet olmamasına bağlıyor.

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