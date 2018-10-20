    20 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta seviye atladım

    Beşiktaşta seviye atladım
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 19.10.2018

    basınına konuşan , ’a önemli turnuvalarda yer aldığı için geldiğini söyledi ve ekledi: Her cunun oynamak isteyeceği bir kulüpteyim

    'ın genç forveti , ülkesi basınına özel açıklamalar yaptı; Beşiktaş'ta geçirdiği dönemi her yönüyle anlattı. İlk olarak siyah- beyazlı takıma transfer olarak kariyeri açısından önemli bir adım attığına vurgu yapan golcü oyuncu, "Bu adım kariyerim için çok önemliydi. Yeni bir başlangıç gerçekleştirdim. Artık çok iyi bir kulüpte, çok iyi taraftarların önünde farklı bir seviyede oynuyorum. Her cunun isteyeceği tarzda bir kulüpteyim. Beşiktaş'a gitmemin sebeplerinden biri de her sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi önemli turnuvalarda yer alması" dedi.

    Beşiktaş'ta , Quaresma, , Lens, Babel ve Love gibi tanınmış ve tecrübeli yıldızların top koşturduğunu aktaran Larin, "Kendimi geliştiriyorum. Çok kaliteli oyuncularla çalışıyorum. Benim için harika bir ortam" ifadelerini kullandı. Atiba ile aynı takımda olmanın şans olduğunu da kaydeden Larin, "Onun olması işlerimi kolaylaştırdı. Takıma alışmamda ve adapte olmamda bana çok yardım etti" diye konuştu. ABD Ligi ile Avrupa futbolunu da kıyaslayan Kanadalı, "Her gün en iyisini yapmalısınız. Sizden beklenenleri karşılamanız gerekiyor. Çok yarışmacı bir futbol var" yorumunu yaptı

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