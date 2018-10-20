    20 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Aydınus’la kazanamıyor

    Beşiktaş Aydınus’la kazanamıyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    'ın, yarınki sınavında düdük çalacak olan hakem 'un yönettiği son dönemdeki maçlarda galibiyet almakta zorlandığı görülüyor.

    Siyah-beyazlı takım, Aydınus'un yönettiği son 10 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi. Kara Kartal bu mücadelelerin 4'ünde rakaiplerine mağlup olurken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda 3, rakip takımlar da 5 kez kırmızı kart gördü. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde toplamda oynadığı 37 maçta ise 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
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