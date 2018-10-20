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Beşiktaş Aydınus’la kazanamıyor
Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018
Beşiktaş'ın, yarınki Göztepe sınavında düdük çalacak olan hakem Fırat Aydınus'un yönettiği son dönemdeki maçlarda galibiyet almakta zorlandığı görülüyor.
Siyah-beyazlı takım, Aydınus'un yönettiği son 10 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi. Kara Kartal bu mücadelelerin 4'ünde rakaiplerine mağlup olurken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 3, rakip takımlar da 5 kez kırmızı kart gördü. Beşiktaş, Aydınus yönetiminde toplamda oynadığı 37 maçta ise 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
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