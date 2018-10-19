Ljajic Fenerbahçeyi rakip görmedi

Ljajic, “Başakşehir ve G.Saray’ın şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerimiz olacağını düşünüyorum. Yine de her şey bizim elimizde” ifadelerini kullandı

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Adem Ljajic, çarpıcı ifadeler kullandı. Şampiyonluk ile ilgili görüşleri sorulan Ljajic, "Çok zorlu ve gergin olacak. Şu anda Başakşehir ve G.Saray'ın şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerimiz olacağını düşünüyorum. Yine de en iyi takım olduğumuzu ve her şeyin kendi elimizde olduğuna da inanıyorum" cevabını verdi. F.Bahçe-Beşiktaş derbisinden etkilendiğini belirten Sırp oyuncu şöyle devam etti: "Benim favori derbim, Partizan derbisi. Ben Partizan çocuğuyum, Partizan'ı seviyorum ve çocukluktan beri hayalim Partizan'da oynamaktı. 1 sezon oynadım ve çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Kişisel anlamda, bu derbi benim için en önemlisi. Derbi atmosferlerini yaşamak harika bir tecrübe ve F.Bahçe - Beşiktaş maçının atmosferinden de korkunç etkilendim. Gerilim bir hafta önce başlıyor ve maçtan sonra da 1 hafta devam ediyor."



TÜRKİYE'DEN TEKLIFLER ALDIM!



Türkiye'den başka teklifler de aldım ama hayalim Beşiktaş'tı. İstanbul'a iner inmez Türkiye'deki fanatizmden emin oldum. Her adımımda, taraftarın kulübü ne kadar sevdiğini gördüm. Ayrıca sıra dışı oyuncular ve harika çalışma koşulları da var.