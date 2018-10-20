Beşiktaşta 3 yıldız kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroya alınmadı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Cezası bulunan Vida'nın dışında sakatlıkları bulunan Adriano, Pepe ve Adem Ljajic kadroya alınmadı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında yarın saat 19.00'da Bornov Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak.
4 İSİM KADROYA ALINMADI
Adriano Correia, Pepe ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçının kamp kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:
Loris Karius, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!