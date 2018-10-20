    20 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroya alınmadı

    Beşiktaşta 3 yıldız kadroya alınmadı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Cezası bulunan Vida'nın dışında sakatlıkları bulunan Adriano, ve Adem Ljajic kadroya alınmadı.

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. Haftasında yarın saat 19.00'da Bornov Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak.

    4 İSİM KADROYA ALINMADI
    Adriano Correia, ve Adem Ljajic sakatlıkları nedeniyle Domagoj Vida ise cezalı olması nedeniyle Göztepe maçının kamp kadrosunda yer almadı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş, Göztepe maçının kamp kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

    Loris Karius, , Utku Yuvakuran, , Enzo Roco, Fatih Aksoy, , Atiba Hutchinson, Gary Medel, , Tolgay Arslan, , Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, , Güven Yalçın, , Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.

    Beşiktaşın Göztepe karşısındaki muhtemel 11i BEŞİKTAŞ'IN GÖZTEPE KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

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