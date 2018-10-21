Beşiktaşta Pepe şoku!

21 Ekim 2018, Pazar
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ROCO-MEDEL İKİLİSİ OYNAYACAK
Kartal'da bu gelişme can sıkarken Teknik Direktör Şenol Güneş'in Göztepe önünde stoper olarak Roco-Medel ikilisini oynatacağı öğrenildi. Sağ bekte Gökhan Gönül solda ise Caner forma giyecek.
LJAJIC YERİNE OĞUZHAN
Şenol Güneş'in Atiba'nın yanında Necip ya da Tolgay'a şans vermesi bekleniyor. Quaresma ve Babel kanatlarda yer alırken Ljajic'in yerine bugünkü karşılaşmada Oğuzhan Özyakup'un oynayacağı belirlendi.
GALİBİYETTEN BAŞKA ÇARE YOK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe önünde kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca "Eksik oyuncularımız var. Ancak bunları bir bahane olarak görmüyorum. Göztepe'yi yenerek zirveye ağırlığımızı koymak zorundayız" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ FARKI KAPATMAK İSTİYOR
Ligde son maçında Konya ile deplasmanda 2-2 kalan Beşiktaş, bugün Göztepe'yi yenerek G.Saray'la arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefleyecek. Beşiktaş'ta Pepe, Vida, Adriano ve Ljajic yok. Göztepe'de ise sakat Adam Traore zorlu karşılaşmada yer alamayacak
Beşiktaş'ta Pepe şoku!
Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018
Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, İzmir’deki Göztepe maçına da 4 önemli eksikle gitti
Beşiktaş'ta büyük şok yaşanıyor... Siyah- Beyazlı takımın Portekizli yıldızı Pepe dünkü idmanda sakatlandı. Vida'nın cezalı olması, Adriano ve Ljajic'in sakatlığı nedeniyle 4 asından yoksun olarak sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta özellikle defanstaki bu kriz Göztepe maçı öncesi Şenol Güneş'i kara kara düşündürüyor.
ROCO-MEDEL İKİLİSİ OYNAYACAK
Kartal'da bu gelişme can sıkarken Teknik Direktör Şenol Güneş'in Göztepe önünde stoper olarak Roco-Medel ikilisini oynatacağı öğrenildi. Sağ bekte Gökhan Gönül solda ise Caner forma giyecek.
LJAJIC YERİNE OĞUZHAN
Şenol Güneş'in Atiba'nın yanında Necip ya da Tolgay'a şans vermesi bekleniyor. Quaresma ve Babel kanatlarda yer alırken Ljajic'in yerine bugünkü karşılaşmada Oğuzhan Özyakup'un oynayacağı belirlendi.
GALİBİYETTEN BAŞKA ÇARE YOK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe önünde kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca "Eksik oyuncularımız var. Ancak bunları bir bahane olarak görmüyorum. Göztepe'yi yenerek zirveye ağırlığımızı koymak zorundayız" ifadesini kullandı.
BEŞİKTAŞ FARKI KAPATMAK İSTİYOR
Ligde son maçında Konya ile deplasmanda 2-2 kalan Beşiktaş, bugün Göztepe'yi yenerek G.Saray'la arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefleyecek. Beşiktaş'ta Pepe, Vida, Adriano ve Ljajic yok. Göztepe'de ise sakat Adam Traore zorlu karşılaşmada yer alamayacak
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