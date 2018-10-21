    21 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Pepe şoku!

    Beşiktaşta Pepe şoku!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 20.10.2018

    Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlı takım, ’deki maçına da 4 önemli eksikle gitti

    Beşiktaş'ta büyük şok yaşanıyor... Siyah- Beyazlı takımın Portekizli yıldızı Pepe dünkü idmanda sakatlandı. Vida'nın cezalı olması, Adriano ve Ljajic'in sakatlığı nedeniyle 4 asından yoksun olarak sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta özellikle defanstaki bu kriz Göztepe maçı öncesi Şenol Güneş'i kara kara düşündürüyor.

    ROCO- İKİLİSİ OYNAYACAK

    Kartal'da     bu gelişme can sıkarken Teknik Direktör Şenol Güneş'in Göztepe önünde stoper olarak Roco-Medel ikilisini oynatacağı öğrenildi. Sağ bekte Gökhan Gönül solda ise Caner forma giyecek.

    LJAJIC YERİNE OĞUZHAN

    Şenol Güneş'in Atiba'nın yanında Necip ya da Tolgay'a şans vermesi bekleniyor. Quaresma ve Babel kanatlarda yer alırken Ljajic'in yerine bugünkü karşılaşmada 'un oynayacağı belirlendi.

    GALİBİYETTEN BAŞKA ÇARE YOK

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe önünde kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca "Eksik oyuncularımız var. Ancak bunları bir bahane olarak görmüyorum. Göztepe'yi yenerek zirveye ağırlığımızı koymak zorundayız" ifadesini kullandı.

    BEŞİKTAŞ FARKI KAPATMAK İSTİYOR

    Ligde son maçında Konya ile deplasmanda 2-2 kalan Beşiktaş, bugün Göztepe'yi yenerek G.Saray'la arasındaki puan farkını 1'e indirmeyi hedefleyecek. Beşiktaş'ta Pepe, Vida, Adriano ve Ljajic yok. Göztepe'de ise sakat Adam Traore zorlu karşılaşmada yer alamayacak
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