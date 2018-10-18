Şenol Günes’in zor tercihi

Larin milli takımda golünü attı, Lens ve Love performansını artırdı Güneş, Göztepe maçında 11’de kimi oynatacağına karar veremiyor

Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda deplasmanda oynanacak zorlu Göztepe karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Adriano'dan gelen kötü haberle keyfi kaçan Şenol Güneş, bazı oyuncuların performanslarını artırmasıyla rahatladı. Vagner Love bu isimlerin başında gelirken, Larin de Kanada milli takımında golcülüğüne konuşturdu. Antrenmanlarda Quaresma ve Caner Erkin yaptıkları isabetli ortalarla dikkatleri üzerlerine toplarken, şut çalışmalarında da Lens kalecileri hayli zorladı.

MEDEL ORTADA



Öte yandan teknik direktör Güneş, pazar günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçında Medel'i orta sahada oynatmaya karar verdi. Kart cezalısı Vida'nın yerine Pepe'nin yanında Roco'nun görev yapması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam İzmir deplasmanında Medel ve Atiba'yı ortada kullanarak daha diri bir orta saha yapmayı planlıyor.



ADEM LJAJiC YiNE



Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic'in, dün Ümraniye'de U21 takımıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlığı yeniden nüksetti. Milli maçtan sakat olarak dönen ve sağ arka kasık adalesinde yırtık tespit edilen 27 yaşındaki Sırp oyuncu ilk tedaviye olumlu yanıt vermişti. Ancak Ljajic, dünkü hazırlık maçında aynı bölgedeki ağrıları artması sebebiyle karşılaşmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sırp oyuncunun Göztepe maçında forma giymesinin çok zor olduğu belirtildi.



LOVE KORKUTTU

Göztepe maçı hazırlıkları kapsamında Ümraniye'de U21 takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş, mücadeleyi Quaresma'nın golüyle 1-0 kazandı. İkinci yarıda Vagner Love, aldığı bir darbe sonrasında sakatlık yaşadı. Oyuna devam eden Love sonrasında riske edilmemek için kenara alındı.