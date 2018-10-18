18 Ekim 2018, Perşembe
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Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Roco, Göztepe ile oynanacak olan karşılaşmada cezalı Vida'nın yerine Pepe ile birlikte stoper mevkiinde görev yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Roco ile özel olarak ilgilendiği ve Göztepe maçına hazırladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da ön liberoda ise Medel-Atiba ikilisi görev alacak.
Roco Göztepe önünde görev başında
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
Beşiktaş’ın Göztepe ile oynayacağı maçta cezalı Vida’nın yerine Roco forma giyecek
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Roco, Göztepe ile oynanacak olan karşılaşmada cezalı Vida'nın yerine Pepe ile birlikte stoper mevkiinde görev yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Roco ile özel olarak ilgilendiği ve Göztepe maçına hazırladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da ön liberoda ise Medel-Atiba ikilisi görev alacak.
OĞUZHAN 11'E
Beşiktaş'ta sakatlığı süren Brezilyalı Adriano'nun yerine de sol bekte Caner Erkin forma giyecek.
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