Roco Göztepe önünde görev başında

Beşiktaş’ın Göztepe ile oynayacağı maçta cezalı Vida’nın yerine Roco forma giyecek

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Roco, Göztepe ile oynanacak olan karşılaşmada cezalı Vida'nın yerine Pepe ile birlikte stoper mevkiinde görev yapacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in Roco ile özel olarak ilgilendiği ve Göztepe maçına hazırladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da ön liberoda ise Medel-Atiba ikilisi görev alacak.



OĞUZHAN 11'E

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Brezilyalı Adriano'nun yerine de sol bekte Caner Erkin forma giyecek.