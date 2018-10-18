    18 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Roco Göztepe önünde görev başında

    Roco Göztepe önünde GÖREV BAŞINDA
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    ’ın ile oynayacağı maçta cezalı ’nın yerine Roco forma giyecek

    'ın Şilili yıldızı Roco, ile oynanacak olan karşılaşmada cezalı 'nın yerine ile birlikte stoper mevkiinde görev yapacak. Teknik direktör 'in Roco ile özel olarak ilgilendiği ve Göztepe maçına hazırladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'da ön liberoda ise Medel-Atiba ikilisi görev alacak.

    OĞUZHAN 11'E
    Beşiktaş'ta sakatlığı süren Brezilyalı Adriano'nun yerine de sol bekte forma giyecek.

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