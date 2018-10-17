    17 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

    Ljajic antrenmana devam edemedi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    , 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlılar, 21 Yaş Altı takımıyla BJK 'nde hazırlık maçı oynadı.

    , maça Loris Karius, Fatih Aksoy, Pepe, , , , Ljajic, , , ve 11'iyle çıktı. İkinci yarıda kalede Karius'un yerine görev yaptı. 30'ar dakikadan iki devreli oynanan karşılaşmayı A takımı, Ricardo Quaresma'nın golüyle 1-0 kazandı.

    Siyah-beyazlılarda ve antrenmanda yer almadı. Milli takımlarından henüz dönmeyen oyuncular da çalışmaya katılmadı.

    Sakarya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri de antrenman maçını takip etti.

    Adem Ljajic devam edemedi

    Beşiktaş'ta sakatlık sürecini hızlı bir şekilde atlatan , hazırlık maçına çıkmasına rağmen oyuna devam edemedi.

    Maç öncesi teknik direktör ile görüşen ve oynayabileceğini belirten Sırp futbolcu, ilk 11'de sahaya çıktı. Ljajic, ağrı hissetmesi sonrası kısa süre sonra oyundan çıktı ve soyunma odasına gitti. Sırp futbolcunun yerine oyuna girdi.

    Karşılaşma sırasında hafif sakatlık yaşayan Vagner Love da bir süre sonra oyundan çıktı.



    Adriano koşu yaptı

    Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Adriano Correia da sahada bir çalışma gerçekleştirdi.

    Brezilyalı oyuncu, fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

    Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

    Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a kutlama

    Beşiktaş Kulübü, İngiltere'nin Everton takımında forma giyen ve baba olan eski futbolcusu için kutlama mesajı yayımladı.

    Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında paylaşılan ve 14 numaralı Beşiktaş forması fotoğrafının yer aldığı mesajda, "Hoş geldin Tosun Paşa Jr Arda Cenk. Babalık sana çok yakıştı Cenk Tosun." ifadelerine yer verildi.

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