    18 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Cenk Tosun ‘baba’ oldu

    Cenk Tosun ‘baba’ oldu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    ekibi Everton'a futbol hayatını sürdüren milli futbolcu 'un erkek çocuğu dünyaya geldi. Cenk-Ece Tosun çifti dün sabah saatlerinde 'da doğan çocuğuna '' ismini verdi. 3.5 kilogram olarak dünyaya gelen Arden Cenk'in sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu belirtildi.

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