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Cenk Tosun ‘baba’ oldu
Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Cenk Tosun'un erkek çocuğu dünyaya geldi. Cenk-Ece Tosun çifti dün sabah saatlerinde İstanbul'da doğan çocuğuna 'Arden Cenk' ismini verdi. 3.5 kilogram olarak dünyaya gelen Arden Cenk'in sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu belirtildi.
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