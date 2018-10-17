Beşiktaşın gözü Dzekoda

17 Ekim 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'ın gözü Dzeko'da
Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018
Beşiktaş'ın forvet transferindeki ilk hedefi Cenk Tosun. Ama siyah-beyazlılar B Planı için de çalışmalara devam ediyor.
Goulart, Origi isimlerle ilgili bilgi toplanmaya devam edilirken, yurt dışındaki transfer piyasası da takip ediliyor. Örneğin Beşiktaş, Dzeko'nun devre arasında Roma'dan ayrılıp Premier Lig'den hangi takıma gideceğiyle yakından ilgileniyor. Çünkü Southampton'a giderse Gabbiadini, Crystal Palace'a giderse Sörloth, Cardiff'e giderse de Zohore için temas kurulabileceği hesaplanıyor.
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