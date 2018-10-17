    17 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın gözü Dzeko'da

    Beşiktaşın gözü Dzekoda
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 Giriş Tarihi: 17.10.2018

    'ın forvet transferindeki ilk hedefi . Ama siyah-beyazlılar B Planı için de çalışmalara devam ediyor.

    Goulart, Origi isimlerle ilgili bilgi toplanmaya devam edilirken, yurt dışındaki transfer piyasası da takip ediliyor. Örneğin , 'nun devre arasında Roma'dan ayrılıp 'den hangi takıma gideceğiyle yakından ilgileniyor. Çünkü Southampton'a giderse Gabbiadini, 'a giderse Sörloth, Cardiff'e giderse de Zohore için temas kurulabileceği hesaplanıyor.
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