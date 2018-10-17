    17 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Sompo Japan'da Transfer

    Beşiktaş Sompo Japanda Transfer
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    , Birleşik Amerikalı basketbolcu 'i kadrosuna kattı.

    Siyay-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
    191 cm boyundaki skorer guard Jason Rich son olarak 2017-2018 sezonunda Scandone Avellino'da forma giymiş ve İtalya Ligi'nin MVP'si seçilmişti..



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