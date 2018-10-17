Beşiktaş Sompo Japanda Transfer

17 Ekim 2018, Çarşamba
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Siyay-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki basketbolcu Jason Rich ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Beşiktaş Sompo Japan'da Transfer
Giriş Tarihi: 17.10.2018
Beşiktaş Sompo Japan, Birleşik Amerikalı basketbolcu Jason Rich'i kadrosuna kattı.
Siyay-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki basketbolcu Jason Rich ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
191 cm boyundaki skorer guard Jason Rich son olarak 2017-2018 sezonunda Scandone Avellino'da forma giymiş ve İtalya Ligi'nin MVP'si seçilmişti..
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