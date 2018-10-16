    16 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ı 'kanatları' uçuruyor

    Beşiktaşı kanatları uçuruyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    ’ın bu sezon attığı 32 golün 14’ünde kanatlarda görev yapan Quaresma, Babel, Lens, G. Gönül ve Caner’in imzası var.

    'de 3. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde averajla lider durumda bulunan , bu sezon kanat oyuncularından önemli katkılar alıyor.

    Siyah- beyazlı ekibin sağ ve sol kanadında görev alan , , , ve , gol yollarında verdikleri destekle dikkati çekiyor. Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da oynadığı 16 maçta toplam 32 gol kaydederken, bunların 14'ünü kanatta görev alan oyuncularıyla buldu.

    Babel, Lens, Quaresma, Gökhan Gönül ve Caner Erkin, böylece gollerin %43.7'sine imza attı. Siyah-beyazlı ekibin kanat oyuncuları son 7 karşılaşmada gole daha çok katkı yaptı.

    Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da olmak üzere geride kalan 7 karşılaşmada 11 gol kaydederken, bunların 7'sini kanat oyuncularıyla buldu.

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