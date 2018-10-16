Beşiktaşta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

16 Ekim 2018, Salı
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü Göztepe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncuların, salonda kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdikleri belirtildi.
İdmana, milli takımlarda olan Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Roco, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz'ün katılmadığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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