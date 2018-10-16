    16 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

    Beşiktaşta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Futbol Takımı, 'in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü 'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda oyuncuların, salonda kuvvet ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirdikleri belirtildi.

    İdmana, milli takımlarda olan , Cyle Larin, Domagoj Vida, , Enzo Roco, , Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz'ün katılmadığı aktarıldı.

    , yarın basına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşa müjdeli haber! Beşiktaş'a müjdeli haber!
    Beşiktaşa Bilic piyangosu! Beşiktaş'a Bilic piyangosu!
    Gökhan Töreden buzları eriten paylaşım Gökhan Töre'den buzları eriten paylaşım
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör