Beşiktaş'ta Adem Ljajic mutluluğu
Sırbistan Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrasında İstanbul'a dönen Adem Ljajic, tedaviye beklenenden çabuk yanıt verdi. Bugün takımla çalışacak olan yıldız futbolcu, Göztepe deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.
Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan ve sağ kasık adalesinde yırtık tespit edilen Adem Ljajic, yapılan tedaviye beklenenden hızlı yanıt verdi ve bugün takımla birlikte çalışmalara katılacak. Yapılan tetkiklerin ardından sakatlığının hızla iyileştiği görülen Ljajic, fizyoterapist kontrolünde yapacağı antrenmanın ardından tekrar muayene edilecek.
Sırp futbolcunun bu hafta sonu oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil edilmesi bekleniyor. U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrasında karşılaşmayı yarıda bırakan Adriano'nun da tedavisine hemen başlandı. Brezilyalı futbolcunun dizinde oluşan ödemin giderilmesinden sonra bu futbolcu tekrar kontrolden geçecek. Adriano'nun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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