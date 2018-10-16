    16 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Adem Ljajic mutluluğu

    Beşiktaşa müjdeli haber!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Sırbistan 'nda yaşadığı sakatlık sonrasında 'a dönen , tedaviye beklenenden çabuk yanıt verdi. Bugün takımla çalışacak olan yıldız futbolcu, deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

    Sırbistan kampında sakatlanan ve sağ kasık adalesinde yırtık tespit edilen , yapılan tedaviye beklenenden hızlı yanıt verdi ve bugün takımla birlikte çalışmalara katılacak. Yapılan tetkiklerin ardından sakatlığının hızla iyileştiği görülen Ljajic, fizyoterapist kontrolünde yapacağı antrenmanın ardından tekrar muayene edilecek.

    Sırp futbolcunun bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmasında kadroya dahil edilmesi bekleniyor. U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrasında karşılaşmayı yarıda bırakan Adriano'nun da tedavisine hemen başlandı. Brezilyalı futbolcunun dizinde oluşan ödemin giderilmesinden sonra bu futbolcu tekrar kontrolden geçecek. Adriano'nun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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