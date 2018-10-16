    16 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş’ta Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup takımdan ayrı çalıştı

    Ljajic ve Oğuzhan takımdan ayrı çalıştı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    ’in 9’uncu haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Pas çalışmasıyla başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla devam etti. Sonrasında şut çalışması ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışmaları gerçekleştirildi. Şut ve gol vuruşlarını çalışmalarında , Vagner Love ve ve 'in başarılı performansları dikkat çekti. Antrenmana larda olan; , Cyle Larin, Domagoj Vida. , Enzo Roco, , Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

    Sakatlığı devam eden Adriano antrenmanda yer almazken, MR sonuçları beklenenden daha iyi çıkan takımdan ayrı olarak antrenör eşliğinde çalıştı. Öte yandan Milli takımdan dün dönen ve dün yapılan çalışmada yer alamayan da antrenör eşliğinde düz koşu ve yürüyüş çalışması yaptı.

    , maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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