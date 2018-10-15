    15 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Ljajic açıklaması

    Beşiktaştan Ljajic açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Kulübü, Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın kampında sakatlanan ile ilgili bir açıklama yayımladı.

    Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, yıldız oyuncunun muayene edildiği ve sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiğinin tespit edildiği kaydedildi. 'in yarın takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği de belirtildi.

    'ın açıklaması şu şekilde: "Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in bugün Sağlık Ekibimiz tarafından yapılan muayene ve İstanbul'da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic'e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir."

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