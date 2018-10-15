Gökhan Törenin tükenişi

Gökhan Töre'nin tükenişi
Beşiktaş’ta Gökhan Töre eski günlerini aratıyor. Tecrübeli oyuncu 32 aydır go l atamadı. Bu sezon ise ligde 1 dakika oynadı
BEŞİKTAŞ'TA Gökhan Töre iyice gözden düştü. Güneş tarafından önceki gün idmandan kovulan yıldız oyuncu eski günlerini mumla aratır oldu. Değeri 8 Ekim 2015'te 15 milyon Euro olan Gökhan Töre geçirdiği sakatlıktan sonra toparlanamadı. Yıldız oyuncunun bugünkü değeri ise 3 milyon Euro'ya kadar düştü.
Güneş onu tercih etmiyor
Resmi maçlardaki son golünü ligde 7 Şubat 2016'da Gaziantepspor'a karşı atan Gökhan Töre bu sezon ise ligde sadece 1 dakika forma giydi. 3-2 kaybettikleri Antalya maçının 90. dakikasında Quaresma'nın yerine oyuna giren Gökhan, Şenol Güneş'in tercih etmediği bir oyuncu oldu.
Avrupa'da 5 maç oynadı
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme ve grup maçlarında toplam 5 kez forma giyen Gökhan o maçlarda da etkisiz kaldı. Gökhan Töre eski günlerinden çok uzak kaldı.
Nerede o eski Gökhan
2015-16'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gökhan o sezon 35 resmi karşılaşmada 6 gol, 7 asistle süper bir grafik çizmişti.
Sakatlık sonrası kayboldu
Geçen sezon öncesi geçirdiği sakatlıktan sonra bir türlü toparlanamayan Gökhan sadece 1 karşılaşmada forma giyebilmişti
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