    15 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Gökhan Töre'nin tükenişi

    Gökhan Törenin tükenişi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    ’ta eski günlerini aratıyor. Tecrübeli oyuncu 32 aydır go l atamadı. Bu sezon ise ligde 1 dakika oynadı

    BEŞİKTAŞ'TA Gökhan Töre iyice gözden düştü. Güneş tarafından önceki gün idmandan kovulan yıldız oyuncu eski günlerini mumla aratır oldu. Değeri 8 Ekim 2015'te 15 milyon Euro olan Gökhan Töre geçirdiği sakatlıktan sonra toparlanamadı. Yıldız oyuncunun bugünkü değeri ise 3 milyon Euro'ya kadar düştü.

    Güneş onu tercih etmiyor

    Resmi maçlardaki son golünü ligde 7 Şubat 2016'da Gaziantepspor'a karşı atan bu sezon ise ligde sadece 1 dakika forma giydi. 3-2 kaybettikleri maçının 90. dakikasında Quaresma'nın yerine oyuna giren Gökhan, 'in tercih etmediği bir oyuncu oldu.

    Avrupa'da 5 maç oynadı

    Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön eleme ve grup maçlarında toplam 5 kez forma giyen Gökhan o maçlarda da etkisiz kaldı. Gökhan Töre eski günlerinden çok uzak kaldı.

    Nerede o eski Gökhan

    2015-16'da kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gökhan o sezon 35 resmi karşılaşmada 6 gol, 7 asistle süper bir grafik çizmişti.

    Sakatlık sonrası kayboldu
    Geçen sezon öncesi geçirdiği sakatlıktan sonra bir türlü toparlanamayan Gökhan sadece 1 karşılaşmada forma giyebilmişti

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