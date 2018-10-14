Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'de teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın transfer edilmesini istedi.

Eurosport'un haberine göre bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istiyor! Haberde Hırvat çalıştırıcının, vatandaşı Vida'nın transfer listesinin başında yer aldığı kaydedildi.

Slaven Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.

Beşiktaş'ta iki sezon çalıştıktan sonra West Ham'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Ittihad takımının yeni teknik direktörü olmuştu.