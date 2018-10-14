    14 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı istiyor!

    Bilicten Beşiktaşlı yıldıza kanca!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    ekibi Al-Ittihad'i çalıştıran 'ın eski teknik direktörü 'in 'yı etmek istediği kaydedildi

    takımlarından Al-Ittihad'de teknik direktörlük yapan , 'tan 'nın edilmesini istedi.

    Eurosport'un haberine göre bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istiyor! Haberde Hırvat çalıştırıcının, vatandaşı Vida'nın transfer listesinin başında yer aldığı kaydedildi.

    Slaven Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan 'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.

    Beşiktaş'ta iki sezon çalıştıktan sonra West Ham'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Ittihad takımının yeni teknik direktörü olmuştu.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    5iktaş planı 5iktaş planı
    Cenk yoksa Origi gelsin Cenk yoksa Origi gelsin
    Adriano korkuttu Adriano korkuttu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör