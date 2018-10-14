Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'yı istiyor!
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'i çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in Domagoj Vida'yı transfer etmek istediği kaydedildi
Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'de teknik direktörlük yapan Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Domagoj Vida'nın transfer edilmesini istedi.
Eurosport'un haberine göre bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, yönetimden yabancı bir defans oyuncusu istiyor! Haberde Hırvat çalıştırıcının, vatandaşı Vida'nın transfer listesinin başında yer aldığı kaydedildi.
Slaven Bilic'in daha önceden de Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi transfer etmek istediği iddia edilmişti.
Beşiktaş'ta iki sezon çalıştıktan sonra West Ham'a giden Hırvat teknik adam, bu ay başında ise Ittihad takımının yeni teknik direktörü olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!