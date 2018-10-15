    15 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın kanatları var

    Beşiktaşın kanatları var
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    Spor Toto 'de 3. sırada yer alan ve UEFA 'nde averajla lider durumda bulunan , bu sezon kanat oyuncularından önemli katkılar alıyor.

    Siyah-beyazlı ekibin sağ ve sol kanadında görev alan , , , ve , gol yollarında verdikleri destekle dikkati çekiyor.

    , ligde ve Avrupa'da oynadığı 16 maçta toplam 32 gol kaydederken, bunların 14'ünü kanatta görev alan oyuncularıyla buldu. Babel, Lens, Quaresma, Gökhan Gönül ve Caner Erkin, böylece gollerin yüzde 43,7'sine imza attı.

    SON 7 MAÇTA KATKI DAHA FAZLA

    Siyah-beyazlı ekibin kanat oyuncuları son 7 karşılaşmada gole daha çok katkı yaptı.

    Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da olmak üzere geride kalan 7 karşılaşmada 11 gol kaydederken, bunların 7'sini kanat oyuncularıyla buldu.

    RYAN BABEL TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

    Orta sahanın solunda görev alan Ryan Babel, bu sezon santrforlarından yeterli desteği alamayan Beşiktaş'ta en golcü oyuncu olarak öne çıktı.

    Hollandalı futbolcu ligde ve Avrupa'da şu ana dek 6 kez fileleri havalandırdı. 'de rakip fileleri 4 kez havalandıran Babel, UEFA 'nde ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

    maçında forvette oynayan Ryan Babel, takımının tek golünü atan oyuncu oldu.

    LENS BU SEZON PARLIYOR

    Beşiktaş'ta orta sahanın sağında görev alan Jeremain Lens de bu sezon öne çıkan oyunculardan biri oldu.

    Geçen sezonki performansından dolayı eleştiri alan Hollandalı oyuncu, 2018-2019'un ilk bölümünde 3 gole imza attı.

    Ligde bir golü bulunan Lens, Avrupa kupalarında ise takımına 2 gollük katkı verdi.

    QUARESMA DA ATTI

    Siyah-beyazlı ekibin orta sahanın sağında yer alan bir başka oyuncusu Ricardo Quaresma ise fileleri 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

    Avrupa'da uzun süredir gol hasreti çeken Quaresma, ligde ise 2 gol attı. Portekizli oyuncu, bu gollerin birini penaltıdan buldu.

    Gökhan Gönül ve Caner Erkin, 3 golle katkı verdi

    Savunmanın sağında yer alan Gökhan Gönül, takımı adına 2 gole imza attı.

    Beşiktaş'ın bu sezonki ilk resmi maçı olan B36 Torshavn karşısında gol atan Gökhan Gönül, ligde ise bir kez fileleri havalandırdı.

    Siyah-beyazlı ekipte sol bekte forma giyen Caner Erkin ise Avrupa kupalarında golünü kaydetti.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Beşiktaşlı yıldız İspanya yolcusu! İşte yeni takımı Beşiktaşlı yıldız İspanya yolcusu! İşte yeni takımı
    Sosyal medya daha önemli "Sosyal medya daha önemli"
    Evertondan Beşiktaşa Cenk mesajı Everton'dan Beşiktaş'a Cenk mesajı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör