    15 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan Adriano açıklaması

    Beşiktaştan Adriano açıklaması
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 15.10.2018

    , sakatlığı bulunan Adriano'nun tedavisine başlandığını açıkladı. Yıldız oyuncu Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    'tan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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