Beşiktaştan Adriano açıklaması

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Adriano'nun tedavisine başlandığını açıkladı. Yıldız oyuncu Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia'nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."