5iktaş planı
Lider G.Saray’ın 3 puan gerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar; Götzepe, Rize, Başakşehir, Sivas ve A.Gücü maçlarını kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Kartal ardından G.Saray’ı da devirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor.
Beşiktaş ligdeki yol haritasını belirledi... Lider G.Saray'ın 3 puan gerisinde bulunan Siyah- Beyazlılar önce Galatasaray ile 2 Aralık'ta oynanacak derbiye kadar yapacakları 5 karşılaşmayı galip bitirmek ardından da ezeli rakiplerini devirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor.
Kartal, Galatasaray ile oynayacağı dev maça kadar sırasıyla Göztepe (D), Ç.Rize, Başakşehir (D), Sivasspor ve Ankaragücü (D) ile karşılaşacak. Tek hedef bu maçlarda 15 puan almak.
Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı maçı da galip bitirerek hem farkını ortaya koymayı hem de bu sezon ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!