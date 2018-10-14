    14 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    5iktaş planı

    5iktaş planı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Lider G.Saray’ın 3 puan gerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar; Götzepe, , , ve A.Gücü maçlarını kayıpsız atlatmayı hedefliyor. ardından G.Saray’ı da devirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

    ligdeki yol haritasını belirledi... Lider G.Saray'ın 3 puan gerisinde bulunan Siyah- Beyazlılar önce ile 2 Aralık'ta oynanacak derbiye kadar yapacakları 5 karşılaşmayı galip bitirmek ardından da ezeli rakiplerini devirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

    , Galatasaray ile oynayacağı dev maça kadar sırasıyla (D), Ç., (D), spor ve Ankaragücü (D) ile karşılaşacak. Tek hedef bu maçlarda 15 puan almak.

    Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı maçı da galip bitirerek hem farkını ortaya koymayı hem de bu sezon ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Bilicten Beşiktaşlı yıldıza kanca! Bilic'ten Beşiktaşlı yıldıza kanca!
    Cenk yoksa Origi gelsin Cenk yoksa Origi gelsin
    Adriano korkuttu Adriano korkuttu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör