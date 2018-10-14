5iktaş planı

Lider G.Saray’ın 3 puan gerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar; Götzepe, Rize, Başakşehir, Sivas ve A.Gücü maçlarını kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Kartal ardından G.Saray’ı da devirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

Beşiktaş ligdeki yol haritasını belirledi... Lider G.Saray'ın 3 puan gerisinde bulunan Siyah- Beyazlılar önce Galatasaray ile 2 Aralık'ta oynanacak derbiye kadar yapacakları 5 karşılaşmayı galip bitirmek ardından da ezeli rakiplerini devirerek gövde gösterisi yapmayı planlıyor.

Kartal, Galatasaray ile oynayacağı dev maça kadar sırasıyla Göztepe (D), Ç.Rize, Başakşehir (D), Sivasspor ve Ankaragücü (D) ile karşılaşacak. Tek hedef bu maçlarda 15 puan almak.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynayacağı maçı da galip bitirerek hem farkını ortaya koymayı hem de bu sezon ilk derbisini kazanmanın hesaplarını yapıyor.