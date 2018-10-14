    14 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Mitrovic’e 20 milyon euro

    Mitrovic’e 20 milyon euro
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    ’ın sezon başında ’e 3.5 milyon euro’ya sattığı Matej Mitroviç için ’un 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi

    'ın performansından memnun kalmayarak 'e gönderdiği için 'un 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Serie A'da zirvenin sahibi olan Juventus, çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir ismin gündeme geldiği kaydedildi.

    İtalyan basınında yer alan detaylara göre, Juventus sezon başında Beşiktaş'tan Club Brugge'e 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle giden Matej Mitrovic'in peşinde.

    ekibinin 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği kaydedilen Mitrovic'in, Beşiktaş'ta adapte olmakta zorlandığı ve bu nedenle yaz aylarında Brugge'e transfer olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki Mitrovic, bu sezon Club Brugge'de 9 maçın tamamında oynadı ve 1 de asist yaptı. Juventus'un listesinde ayrıca Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt ile 'dan Nikola Milenkovic'in bulunuyor.

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