Mitrovic’e 20 milyon euro
Beşiktaş’ın sezon başında Club Brugge’e 3.5 milyon euro’ya sattığı Matej Mitroviç için Juventus’un 20 milyon euro ödeyeceği belirtildi
Beşiktaş'ın performansından memnun kalmayarak Club Brugge'e gönderdiği Matej Mitrovic için Juventus'un 20 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Serie A'da zirvenin sahibi olan Juventus, transfer çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir ismin gündeme geldiği kaydedildi.
İtalyan basınında yer alan detaylara göre, Juventus sezon başında Beşiktaş'tan Club Brugge'e 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle giden Matej Mitrovic'in peşinde.
Belçika ekibinin 20 milyon euro'luk bir bonservis bedeli belirlediği kaydedilen Mitrovic'in, Beşiktaş'ta adapte olmakta zorlandığı ve bu nedenle yaz aylarında Brugge'e transfer olduğu kaydedildi. 24 yaşındaki Mitrovic, bu sezon Club Brugge'de 9 maçın tamamında oynadı ve 1 de asist yaptı. Juventus'un listesinde ayrıca Ajax'ın 19 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt ile Fiorentina'dan Nikola Milenkovic'in bulunuyor.
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