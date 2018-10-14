Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen Brezilyalı yıldız, U21 takımıyla yapılan hazırlık maçında dizine aldığı darbe nedeniyle mücadaleyi yarıda bıraktı

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'dan kötü haber. Sakatlığı nedeniyle son 5 maçta forma giyemeyen ve dün yapılan idmanda takımla çalışmalara başlayan Adriano Correia, Ümraniye'de U21 takımıyla yapılan hazırlık maçında sahaya çıktı. İlk yarıda dizine darbe alan ve saha içinde tedavisi yapılan yıldız futbolcu oyuna devam ederken, daha sonra ayağında yeniden ağrı hissetti ve mücadeleyi yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir süre sağlık heyetiyle görüşen Adriano, ağrılarının devam ettiğini ifade edince, direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Brezilyalı yıldızın haftaya oynanacak Göztepe maçına yetiştirilmesi için özel bir program uygulanacağı ifade edildi.