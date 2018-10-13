    13 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 91 - Galatasaray: 77

    Derbide gülen Beşiktaş
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Türkiye ’nin ilk haftasında , ’ı konuk etti. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında çok üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, rakibini 91-77 mağlup etmeyi başardı.

    Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

    Hakemler: Önder Yılmaz xx, Kerem Yılmaz xx, Yiğit Emre Şimşek xx

    : Bahar Çağlar xxx 12, Esra Erden xxx 8, Kübra xx 5, Akhator xxx 20, Mitchell xxx 21, Mircheva xxx 22, Melek x, Elif xx 1, Hilal x, Nisa xx 2, Nurcan x, Bahar Yapar x

    Başantrenör: Aziz Akkaya

    : Işıl xx 11, Grigalauskyte xx 10, Macaulay xxx 15, Jefferson xxx 19, İnci xx 4, Şerife xx 7, Sude x 2, Farhiya Abdi xx 8, Nazlı x 1, Eda x, Sinem x, İrem x

    Başantrenör: Efe Güven

    1. periyot: 21-22 (Galatasaray lehine)
    Devre: 48-46 (Beşiktaş lehine)
    3. periyot: 71-61 (Beşiktaş lehine)

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