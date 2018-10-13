    13 Ekim 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Sompo Japan - Pınar Karşıyaka: 61-57

    Beşiktaş Sompo Japan evinde Karşıyakayı devirdi
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 13.10.2018

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında , evinde Pınar Karşıyaka'yı 61-57 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

    SALON: BJK Akatlar

    HAKEMLER: , Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

    : (6), Gibson (4), Erkan Veyseloğlu (8), Alexander (1), Buva (6), Burak Can Yıldızlı (4), Can Maxim Mutaf (7), Duşan Cantekin (2),Ömer Al (4), Samet Geyik (2), Pressey (3), Benzing (14)

    PINAR KARŞIYAKA: Walker (14), Henry (3), Erdi Gülaslan, (11),Marei (10), Akif Egemen Güven (2), Berk İbrahim Uğurlu (3), Görkem Doğan, Tayfun Erülkü, Gailius (10), Chatman (4)

    1. PERİYOT: 13-12
    DEVRE: 32-31
    3. PERİYOT: 51-47


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