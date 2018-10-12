    12 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Cenk Tosun yoksa Goulart var

    Cenk Tosun yoksa Goulart var
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    Ara de Everton’a giden ’u yeniden kiralamak isteyen siyah-beyazlılar bu mevki için B planını şimdiden belirledi Yönetim, Cenk’e talip olan Guangzhou’nun hocası Cannavaro’nun bıraktığı ’ı da transfer listesine dahil etti

    'ta ara dönemi çalışmaları hız kazandı. Siyahbeyazlılar Ocak ayında yeni bir santrforu kadrosuna katmak için araştırmalarını sıklaştırırken, hazırlanan listeye her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Beşiktaş yönetimin hazırladığı listenin ilk sırasında geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'a giden yer alıyor. İngiltere'de beklen patlamayı henüz yapamayan '' için hem yönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlar kucak açmış durumda. Camianın neredeyse tamamına yakına Cenk'in yeniden geri dönmesini istiyor. Ancak bu transfer kolay görünmüyor

    KAPTAN OLARAK BIRAKIRIM

    Cenk'in ilk amacı Everton'dan ayrılsa bile 'de yoluna devam etmek. Milli forvetin bu konuda teknik direktör 'e, "Hocam ben futbol oynamak istiyorum. Premier Lig'de kalmak ilk hedefim, eğer olmazsa İspanya veya İtalya'yı da denerim. Ama Çin'e kesinlikle gitmeyeceğim. Hatta Fransa veya Almanya'ya gitmeyi de düşünmüyorum. Beşiktaş'a dönerim, yarım kalan işimi bitiririm. Sana söylemiştim, futbolu Beşiktaş'ta kaptan olarak bırakmak istiyorum" dediği biliniyor. Yönetici ise Cenk'in menajerliğini yapan babası Şenol Tosun'la bir süredir "Neler yapabileceklerini" tartışıyor.

    MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

    Bu arada Beşiktaş ile Çin'in Guangzhou takımı arasında ilginç bir transfer köprüsü oluşmuş durumda. Sezon başında Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Guangzou kulübü, şimdi de Cenk Tosun'u istiyor. Çünkü teknik direktör Cannavaro kendisiyle tartışan bıraktı. Yerine Talisca'nın ısrarla istediği Cenk'e kafayı takmış durumda. Cenk'i Beşiktaş da istiyor ama Everton, Cenk'i Çinlilere satmaya karar verirse siyah-beyazlılar da Goulart'ı Guangzhou'dan kiralamak için neler yapılabileceğini masaya yatırmış durumda. Hatta 27 yaşındaki Sambacı için menajeriyle bir görüşme yapıldığı ifade edildi

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