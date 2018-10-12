Cenk Tosun yoksa Goulart var
Ara transferde Everton’a giden Cenk Tosun’u yeniden kiralamak isteyen siyah-beyazlılar bu mevki için B planını şimdiden belirledi Yönetim, Cenk’e talip olan Guangzhou’nun hocası Cannavaro’nun kadro dışı bıraktığı Ricardo Goulart’ı da transfer listesine dahil etti
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Siyahbeyazlılar Ocak ayında yeni bir santrforu kadrosuna katmak için araştırmalarını sıklaştırırken, hazırlanan listeye her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Beşiktaş yönetimin hazırladığı listenin ilk sırasında geçtiğimiz sezonun devre arasında Everton'a giden Cenk Tosun yer alıyor. İngiltere'de beklen patlamayı henüz yapamayan 'Tosun Paşa' için hem yönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlar kucak açmış durumda. Camianın neredeyse tamamına yakına Cenk'in yeniden geri dönmesini istiyor. Ancak bu transfer kolay görünmüyor
KAPTAN OLARAK BIRAKIRIM
Cenk'in ilk amacı Everton'dan ayrılsa bile Premier Lig'de yoluna devam etmek. Milli forvetin bu konuda teknik direktör Şenol Güneş'e, "Hocam ben futbol oynamak istiyorum. Premier Lig'de kalmak ilk hedefim, eğer olmazsa İspanya veya İtalya'yı da denerim. Ama Çin'e kesinlikle gitmeyeceğim. Hatta Fransa veya Almanya'ya gitmeyi de düşünmüyorum. Beşiktaş'a dönerim, yarım kalan işimi bitiririm. Sana söylemiştim, futbolu Beşiktaş'ta kaptan olarak bırakmak istiyorum" dediği biliniyor. Yönetici Umut Güner ise Cenk'in menajerliğini yapan babası Şenol Tosun'la bir süredir "Neler yapabileceklerini" tartışıyor.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Bu arada Beşiktaş ile Çin'in Guangzhou takımı arasında ilginç bir transfer köprüsü oluşmuş durumda. Sezon başında Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Guangzou kulübü, şimdi de Cenk Tosun'u istiyor. Çünkü teknik direktör Cannavaro kendisiyle tartışan Ricardo Goulart'ı kadro dışı bıraktı. Yerine Talisca'nın ısrarla istediği Cenk'e kafayı takmış durumda. Cenk'i Beşiktaş da istiyor ama Everton, Cenk'i Çinlilere satmaya karar verirse siyah-beyazlılar da Goulart'ı Guangzhou'dan kiralamak için neler yapılabileceğini masaya yatırmış durumda. Hatta 27 yaşındaki Sambacı için menajeriyle bir görüşme yapıldığı ifade edildi
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