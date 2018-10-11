    11 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 11.10.2018

    , ’in 9. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    BJK 'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

    Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
    , hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

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