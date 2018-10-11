    11 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    İstatistikte yine zirvede

    İstatistikte yine zirvede
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    bu sezon isabetli şut yüzdesinde ligin diğer ekiplerinin önünde yer alıyor.

    Siyan beyazlılar geçen sezon özellikle tüm hücum istatistiklerinde ilk sırada olmasına rağmen ligi üçüncü bitirmişti. Kartallar bu sezon da genelde 48.3, iç sahada 57.3 ceza sahasına top atarak bu istatistikte zirvede. İç sahada maç başına 19 şut atan , genelde 6.3, iç sahada 8.3'lük isabetli şut yüzdesiyle ligin tepesinde yer alıyor.
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