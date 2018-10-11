11 Ekim 2018, Perşembe
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İstatistikte yine zirvede
Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018
Beşiktaş bu sezon isabetli şut yüzdesinde ligin diğer ekiplerinin önünde yer alıyor.
Siyan beyazlılar geçen sezon özellikle tüm hücum istatistiklerinde ilk sırada olmasına rağmen ligi üçüncü bitirmişti. Kartallar bu sezon da genelde 48.3, iç sahada 57.3 ceza sahasına top atarak bu istatistikte zirvede. İç sahada maç başına 19 şut atan Beşiktaş, genelde 6.3, iç sahada 8.3'lük isabetli şut yüzdesiyle ligin tepesinde yer alıyor.
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