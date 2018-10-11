    11 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı

    Beşiktaşta Göztepe mesaisi başladı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    , 'in 9. haftasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Ligin 8. haftasında ile oynadığı karşılaşmanın ardından 3 gün izin yapan siyah-beyazlı ekip, maçı için ilk antrenmanını 12 eksikle gerçekleştirdi.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK 'ndeki idmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Adem Ljajic, , , Cyle Larin, Domagoj Vida, , Enzo Roco, , , Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

    Siyah-beyazlılar, teknik direktör yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanda denge ve kuvvet çalıştı.

    Beşiktaş, bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.


    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali Quaresma saç stilini değiştirdi! İşte yeni hali
    Quaresma Beşiktaştan ayrılıyor mu? Kararını verdi Quaresma Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Kararını verdi
    Cenk Tosundan Beşiktaşa yeşil ışık! Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a yeşil ışık!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör