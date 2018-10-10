    10 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Giroud sürprizi

    Giroud sürprizi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 Giriş Tarihi: 10.10.2018

    Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet alarak güçlendirmek isteyen ’ta, ’nin golcüsü ’un ismi gündeme geldi.

    İngiliz basını, Başkanı 'ın ile iyi ilişkilerini kullanarak Fransız golcüyü almaya çalıştığını öne sürdü.

    Giroud şu ana kadar Chelsea formasıyla bazı maçlarda yedek kalsa da iyi bir performans sergiledi.

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