Giroud sürprizi

Ara transfer döneminde kadrosunu bir forvet alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta, Chelsea’nin golcüsü Olivier Giroud’un ismi gündeme geldi.

İngiliz basını, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Chelsea ile iyi ilişkilerini kullanarak Fransız golcüyü almaya çalıştığını öne sürdü.

Giroud şu ana kadar Chelsea formasıyla bazı maçlarda yedek kalsa da iyi bir performans sergiledi.