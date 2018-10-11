    11 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'a Adem Ljajic'ten kötü haber!

    Beşiktaşta sakatlık şoku! Yıldız oyuncu...
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 Giriş Tarihi: 11.10.2018

    'ta Sırp oyuncu 'in sağ kasık adalesinde yırtık tespit edildiği açıklandı.

    'tan yapılan açıklama şu şekilde:

    milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz 'in sağ kasık adalesinde (adductor) yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine Belgrad'da milli takım doktorları kontrolünde başlanmıştır.

    Futbolcumuz Adem Ljajic, 15 Ekim Pazartesi günü ülkemize dönecek ve tedavisine İstanbul'da devam edilecektir.

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