    09 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Orta saha Oğuzhan - Atiba ikilisine emanet

    Orta saha o iki isme emanet
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 09.10.2018

    teknik direktörü milli ara dönüşü orta saha kurgusunda değişiklik düşünüyor. Tecrübeli teknik adam, 'i stopere çekip, 'nın yanına monte etmeyi planlıyor.

    Milli takımlara 12 oyuncusunu gönderen 'ta diğer futbolcular da lige verilen arada izin yapıyor. deplasmanından bir puanla dönen siyah beyazlılar perşembe günü Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacaklar.

    Yaşanan puan kayıplarından mutsuz olan teknik direktör 'in özel önlemler alacağı öğrenildi. Beşiktaş'ta teknik heyet ilk olarak takımın pas oyunundaki eksiklerini gidermeyi hedeflerken siyah beyazlılarda ve Ljajıc ikilisinin takımın sahadaki yöneticileri olması bekleniyor.

    A Milli Takım kampında bulunan Oğuzhan'ın formu ise göz doldurdu. Milli aranın ardından oynacak maçında orta alanda - Oğuzhan ikilisinin formaya yakın olduğu öğrenilirken teknik direktör Şenol Güneş'in cezalı Vida'nın boşluğunu 'i savunmaya çekerek doldurması bekleniyor.

    Beşiktaş'a Adriano'dan ise iyi haber var. Nevzat Demir Tesisleri'nde bireysel olarak çalışmalara devam eden Adriano'nun durumunun iyiye gittiği ve yakında takımla birlikte çalışmalara başlayacağı gelen haberler arasında. (Bein Sports)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Orman, Caner Erkin iddiasında faka bastı! Orman, Caner Erkin iddiasında faka bastı!
    Beşiktaş ilk yarıda kaybediyor Beşiktaş ilk yarıda kaybediyor
    PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş... PFDK sevkleri açıklandı! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör