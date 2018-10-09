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Vagner Love yeniden doğdu
Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018
Uzun süre yedek kaldıktan sonra ilk 11’de yer bulan Brezilyalı yıldız son 2 maçta fileleri havalandırdı
Sezon başında satılması gündemde olan Vagner Love Beşiktaş'ta yeniden doğdu. Negredo'nun ayrılmasından sonra Larin'den de formayı kapan Brezilyalı futbolcu Kayserispor'dan sonra Konyaspor'a da gol atmayı başardı. Vagner Love'un özgüveni yerine gelirken mücadeleci kimliğini ön plana koyması Güneş'in yüzünü güldürmeyi başardı
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