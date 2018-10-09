    09 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Vagner Love yeniden doğdu

    Vagner Love yeniden doğdu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    Uzun süre yedek kaldıktan sonra ilk 11’de yer bulan yıldız son 2 maçta fileleri havalandırdı

    Sezon başında satılması gündemde olan Beşiktaş'ta yeniden doğdu. 'nun ayrılmasından sonra Larin'den de formayı kapan futbolcu 'dan sonra 'a da gol atmayı başardı. Vagner Love'un özgüveni yerine gelirken mücadeleci kimliğini ön plana koyması Güneş'in yüzünü güldürmeyi başardı

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