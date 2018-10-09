Şenol Güneş sıkıntıya çözüm arıyor
Güneş takımı daha iyi bir düzeye getirmek için kolları sıvadı. 8 haftalık tespitleri masaya yatırıp çözüm aranacak
Beşiktaş'ın 8 maçlık performansını beğenmeyen Şenol Güneş takımdaki sorunları tespit etti. Güneş bu sezon maçların ilk yarılarında takımın kötü oynamasını öncelikli sorun olarak belirledi. Bu sezon Beşiktaş'ın lig maçlarının sadece 3'ünde ilk yarıyı önde kapatması Güneş'i harekete geçirdi.
8 MAÇIN 7'SİNDE GOL YENDİ
Devre arasında bu sıkıntıyı gidermek için özel bir çalışma gerçekleştirecek olan Güneş takımının her maçta gol yemesine de çözüm arayacak. Beşiktaş ligde bu sezon Kayseri dışında her takımdan gol yedi
SON 6 DEPLASMAN HÜSRAN
Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'da son 6 deplasmanda galibiyeti olmamasını kabul edemeyen Güneş'in bu durumu da gidermek için futbolcularıyla bir toplantı yaparak terapide bulunacağı öğrenildi
KADRO İSTİKRARI KORUNACAK
İstikrarsız sonuçlardan rahatsız olan Güneş Beşiktaş'ın bir ileri bir geri gitmemesi için kadroda da bütünlük sağlamayı planladığı ortaya çıktı. Sakatlık ve cezalı dışında kadro istikrarı korunacak.
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