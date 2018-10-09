    09 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş sıkıntıya çözüm arıyor

    Şenol Güneş sıkıntıya çözüm arıyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    Güneş takımı daha iyi bir düzeye getirmek için kolları sıvadı. 8 haftalık tespitleri masaya yatırıp çözüm aranacak

    'ın 8 maçlık performansını beğenmeyen takımdaki sorunları tespit etti. Güneş bu sezon maçların ilk yarılarında takımın kötü oynamasını öncelikli sorun olarak belirledi. Bu sezon Beşiktaş'ın lig maçlarının sadece 3'ünde ilk yarıyı önde kapatması Güneş'i harekete geçirdi.

    8 MAÇIN 7'SİNDE GOL YENDİ

    Devre arasında bu sıkıntıyı gidermek için özel bir çalışma gerçekleştirecek olan Güneş takımının her maçta gol yemesine de çözüm arayacak. Beşiktaş ligde bu sezon dışında her takımdan gol yedi

    Beşiktaş'ta istikrar kabusu

    SON 6 DEPLASMAN HÜSRAN

    Beşiktaş'ın lig ve Avrupa'da son 6 deplasmanda galibiyeti olmamasını kabul edemeyen Güneş'in bu durumu da gidermek için futbolcularıyla bir toplantı yaparak terapide bulunacağı öğrenildi

    KADRO İSTİKRARI KORUNACAK

    İstikrarsız sonuçlardan rahatsız olan Güneş Beşiktaş'ın bir ileri bir geri gitmemesi için kadroda da bütünlük sağlamayı planladığı ortaya çıktı. Sakatlık ve cezalı dışında kadro istikrarı korunacak.

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