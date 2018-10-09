    09 Ekim 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta istikrar kabusu

    Beşiktaşta istikrar kabusu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 Giriş Tarihi: 09.10.2018

    Akhisar ve Erzurum’u deviren , ardından oynadığı 6 lig maçında sadece 9 puan toplayabildi. ’ın puan kaybı şimdiden 9’a çıktı

    PAZAR akşamı ile 2-2 berabere kalan , bu sezon istikrar problemi yaşıyor. Lige iyi başlayan ve üst üste 2 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 haftada ciddi puan kayıplarına engel olamadı. Sezonun ilk iki haftasında Akhisar'ı 2-1 ve BB Erzurumspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, ardından düşüşe geçti. Beşiktaş, ligin son 6 haftasında sadece 9 puan toplayabildi. Söz konusu maçlarda rakiplerine 2 kez üstünlük sağlayabilen siyah-beyazlı takım, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini de son 6 hafta içinde alan Beşiktaş'ın puan kaybı şimdiden 9'a çıktı.

    PUANLAR DÜŞÜYOR

    BEŞİKTAŞ, istikrar yakalayamama sorunuyla geçen sezonu hatırlattı. Teknik direktör 'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunun ilk 8 haftasında istikrarlı görüntüsüyle rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, başarılı çıkışıyla bu süreci 19 puanda tamamladı. Bir sonraki sezon istikrarlı grafiğini sürdüren siyahbeyazlı ekip, 8 maçlık bölümde 20 puana ulaşmayı başardı. Beşiktaş, geçen sezona da iyi başlamasına rağmen 8 haftalık bölümün sonraki maçlarında büyük bir düşüş yaşadı ve 14 puanda kaldı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki istikrarsız görüntüsünün ardından 8 haftalık periyodu bu sefer 15 puanda tamamlayabildi.

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    KALEYİ KAPATAMIYOR

    Beşiktaş'ın bu sezon göze çarpan bir diğer olumsuz yönü de kalesini kapatamaması ve neredeyse her maçta gol yemesi oldu. 'de 8 maçta 10 gol yiyen siyah beyazlılar, bu sezon ligde sadece 'dan gol yemezken, diğer 7 rakibine karşı kaleyi koruyamadı. 8 Avrupa maçında da kalesini korumakta zorlanan siyah-beyazlılar, sadece Faore Adaları takımı B36 Torshavn'dan gol yemedi. Beşiktaş Avrupa'da 8 maçta 6 gol yerken, Süper Lig ile birlikte toplamda 16 maçta 16 gol yedi ve maç başına 1 gol yeme ortalamasına sahip oldu.

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