    08 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Guti'den Şenol Güneş'e övgü

    Gutiden Şenol Güneşe övgü
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, siyah-beyazlıların ü için "Müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum." dedi.

    Guti, 'nın başkenti Madrid'de katıldığı kursu sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    olarak kendini geliştirmek için 'a geldiğini aktaran Guti, kariyer planına ilişkin "Acele etmemek gerekir. Mevcut durumumdan memnunum ancak futbolda ne olacağı asla bilinmez. Yine de şu anki önceliğim orada () olmak." ifadesini kullandı.

    Türkiye tecrübesini "fevkalade" olarak tanımlayan ve ile çalışmaktan memnun olduğunu belirten Guti, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum." diye konuştu.

    Guti, İspanya ekiplerinden 'in 19 yaş altı takımını çalıştırırken sezon başında siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

    İspanyol antrenör Guti, futbolculuk kariyerinde 2010-2011 yıllarında Beşiktaş'ta da forma giymişti.

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