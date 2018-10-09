Fikret Orman Caner Erkin vakasında faka bastı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın "Caner'e maçtan üç saat sonra gece yarısı toplanıp talimat değişikliği ile ceza verenler bizlerin talepleri için aylarca bekletiyorlar" sözünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman adeta TFF, MHK ve hakemleri topa tuttuğu basın toplantısında birbirinden ilginç iddia ve ifadeler kullanırken "Caner'e maçtan üç saat sonra gece yarısı toplanıp talimat değişikliği ile ceza verenler bizlerin talepleri için aylarca bekletiyorlar" sözünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Caner Erkin'in Mete Kalkavan'a yönelik eyleminin yer aldığı karyılaşma sonrası aldığı cezaya atıf yapan Fikret Orman'ın "Futbol federasyonu maçtan üç saat sonra gece yarısı talimat değiştirip Caner'e ceza veriyor" demesine karşılık Caner Erkin'in o günkü mevcut talimata göre ceza aldığı, dudak okumadan ceza olmadığı için Caner Erkin'e o gün hakem Mete Kalkavan'a yönelik eyleminin cezasız kaldığı ortaya çıktı.

TFF'nin attıkları gol sonrası hakem Mete Kalkavan'a yönelik kol hareketlerinden cezalandırdığı Caner Erkin olayından yola çıkarak bir gün sonra talimatı revize ettiği belirtildi. PFDK 26 ekim 2017 günü Caner Erkin'e mevcut talimata göre ceza verirken yıldız futbolcunun Mete Kalkavan'a yönelik cezasız kalan sözlü ifadelerinden dolayı talimatın 75. maddesini revize ettiği ve dudak okumayı getirdiği saptandı. Bu durumda Fikret Orman'ın Caner'e ceza vermek için gece yarısı talimat değiştirdiler iddiası asılsız çıkmış oldu.

Sn Fikret Orman "TFF gece yarısı talimat değiştirip Caner'e ceza verirken iyiydi..." diyor. Oysa Caner'in cezası mevcut talimata göre kesildi, sonra talimat değişikliğine gidildi. (Sporx)







