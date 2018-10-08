    08 Ekim 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ın istikrar problemi

    Beşiktaşın istikrar problemi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 Giriş Tarihi: 08.10.2018

    Spor Toto 'in 8. haftasında ile 2-2 berabere kalan , bu sezon istikrar problemi yaşıyor.

    Lige iyi başlayan ve üst üste 2 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 haftada ciddi puan kayıplarına engel olamadı.

    Sezonun ilk iki haftasında Akhisarspor'u 2-1 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan , 3. haftada evinde 'a 3-2 mağlup oldu. Sonraki karşılaşmada ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Evkur 'u 2-1 yendikten sonra ile 1-1 berabere kalarak istikrarsız görüntüsünü sürdürdü.

    Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından 'u 2-0 yenerek toparlanmaya çalışan Beşiktaş, 8. haftada ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarının devamına engel olamadı.

    6 haftada 9 puan toplayabildi

    Ligin son 6 haftasında ciddi düşüş yaşayan Beşiktaş, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.

    Söz konusu maçlarda rakiplerine 2 kez üstünlük sağlayabilen siyah-beyazlı takım, 3 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki ilk mağlubiyetini de son 6 hafta içinde alan Beşiktaş'ın puan kaybı şimdiden 9'a çıktı.

    Son 4 haftada bir ileri bir geri

    Beşiktaş, son 4 haftada ise kazandığını bir sonraki hafta kaybetti.

    Ligin 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, sonraki maçta Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puandan oldu. 'in 7. haftasında evinde bu sefer Kayserispor'u yenen Beşiktaş, 8. haftada Atiker Konyaspor ile berabere kalarak 2 puan daha yitirdi.

    Geçen sezonu hatırlattı

    Beşiktaş, istikrar yakalayamama sorunuyla geçen sezonu hatırlattı.

    yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017'deki şampiyonluklarda seri galibiyetleriyle dikkati çeken siyah-beyazlı takım, geçen sezondan beri ortaya çıkan istikrarsızlığını giderememenin sıkıntısını yaşadı.

    Güneş'in göreve geldiği 2015-2016 sezonunun ilk 8 haftasında istikrarlı görüntüsüyle rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, başarılı çıkışıyla bu süreci 19 puanda tamamladı. Bir sonraki sezon istikrarlı grafiğini sürdüren siyah-beyazlı ekip, 8 maçlık bölümde 20 puana ulaşmayı başardı.

    Beşiktaş, geçen sezona da iyi başlamasına rağmen 8 haftalık bölümün sonraki maçlarında büyük bir düşüş yaşadı ve 14 puanda kaldı.

    Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki istikrarsız görüntüsünün ardından 8 haftalık periyodu bu sefer 15 puanda tamamlayabildi.

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