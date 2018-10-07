Şenol Güneş’ten Karıus’a terapi

Şenol Güneş’in Malmö maçında yaptığı hata ile yen-il gide başrol oynayan Karius’a moral verdiği öğrenildi

Malmö maçında yediği hatalı golle gündem yaratan Karius'a Şenol Güneş'in destek verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın Alman file bekçisine, "Ben de zamanında kaleciydim. Her kaleci bazen şanssız goller yiyebilir. Sana güvenim sonsuz. O maçı unut ve bundan sonraki maçlara odaklan" dediği öne sürüldü.