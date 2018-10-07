    07 Ekim 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş’ten Karıus’a terapi

    Şenol Güneş’ten Karıus’a terapi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 Giriş Tarihi: 06.10.2018

    ’in Malmö maçında yaptığı hata ile yen-il gide başrol oynayan Karius’a moral verdiği öğrenildi

    Malmö maçında yediği hatalı golle gündem yaratan Karius'a Şenol Güneş'in destek verdiği ortaya çıktı. Tecrübeli hocanın Alman file bekçisine, "Ben de zamanında kaleciydim. Her kaleci bazen şanssız goller yiyebilir. Sana güvenim sonsuz. O maçı unut ve bundan sonraki maçlara odaklan" dediği öne sürüldü.

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