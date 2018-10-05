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Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler: "Önemli galibiyet"
Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018
Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler, Beşiktaş'ı yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı "Beşiktaş grubun en güçlü takımı. Onları mağlup etmek hiç kolay değil. Büyük bir başarı bizim için. Kalan maçları da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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