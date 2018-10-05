    05 Ekim 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Malmö Teknik Direktörü Uwe Rösler: "Önemli galibiyet"

    Uwe Rösler: Önemli galibiyet
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 Giriş Tarihi: 05.10.2018

    Malmö Teknik Direktörü , 'ı yenerek önemli bir başarı elde ettiklerini söyledi. 49 yaşındaki çalıştırıcı "Beşiktaş grubun en güçlü takımı. Onları mağlup etmek hiç kolay değil. Büyük bir başarı bizim için. Kalan maçları da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
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