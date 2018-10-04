Beşiktaş rakibini dışarıda zorluyor

Kara Kartallar, teknik direktör Şenol Güneş’in liderliğinde Avrupa kupalarında 16 deplasma maçında 7 galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu.

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını bugün yapacak. Siyah- beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek.