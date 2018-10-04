    04 Ekim 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş rakibini dışarıda zorluyor

    Beşiktaş deplasmanda zorluyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 Giriş Tarihi: 04.10.2018

    Kara Kartallar, teknik direktör ’in liderliğinde Avrupa kupalarında 16 deplasma maçında 7 galibiyet aldı.

    UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak , teknik direktör yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.

    Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu.

    Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını bugün yapacak. Siyah- beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek.

    Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

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