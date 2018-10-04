Beşiktaş rakibini dışarıda zorluyor
Kara Kartallar, teknik direktör Şenol Güneş’in liderliğinde Avrupa kupalarında 16 deplasma maçında 7 galibiyet aldı.
UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor.
Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu.
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını bugün yapacak. Siyah- beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!
- Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
- Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
- Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!