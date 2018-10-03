03 Ekim 2018, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Malmö maçı için İsveç'e gitti

Beşiktaş, Malmö maçı için İsveçe gitti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.10.2018

, iki haftasında deplasmanda oynayacağı maçı için 'e gitti.

I Grubu ikinci maçında , yarın TSİ 22.00'de deplasmanda ekibi ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maç öncesinde 'ndan İsveç'e hareket etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Malmö müsabakası için kadroya aldığı isimler ise şöyle:

"Karius, Utku, Ersin, , Enzo Roco, , Vida, Fatih, , , , , Dorukhan, , Lens, Adem Ljajic, , Vagner Love, Larin, Mustafa, , ."

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