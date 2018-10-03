Beşiktaş 3 saatlik yolculuk sonrası İsveçte

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile deplasmanda yarın oynayacağı maç için bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti ve 3 saatlik yolculuk sonrası İsveç’in Malmö şehrine ulaştı.

Kafilede; İkinci Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Transfer Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da yer aldı.Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: