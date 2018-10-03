    03 Ekim 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş 3 saatlik yolculuk sonrası İsveç'te

    Beşiktaş 3 saatlik yolculuk sonrası İsveçte
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Malmö ile deplasmanda yarın oynayacağı maç için bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti ve 3 saatlik yolculuk sonrası İsveç’in Malmö şehrine ulaştı.

    Kafilede; İkinci Başkan Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri ve Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı ile Transfer Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da yer aldı.

    Teknik Direktör Şenol Güneş, Malmö maçı kadrosuna şu futbolcuları dahil etti:

    "Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Pepe, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Caner Erkin, Gökhan Töre"
    Beşiktaş, Malmö maçı için İsveçte BEŞİKTAŞ, MALMÖ MAÇI İÇİN İSVEÇ'TE

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