03 Ekim 2018, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu

Beşiktaşın Malmö kadrosu belli oldu
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

'ın, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında deplasmanda karşılaşacağı maçı öncesi 22 kişilik kadrosu açıklandı.

Swedbank Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak. Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek. Nikola Karakolev dördüncü hakem olacak.
Bu arada 'ın tecrübeli oyuncuları Adriano ve , sakatlıkları sebebiyle kadroya alınmadı.

Teknik direktör 'in belirlediği kadroda şu isimler yer aldı;

"Karius, Utku, Ersin, Gökhan G., Roco, , Vida, Fatih, , Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan T."

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