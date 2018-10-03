Şenol Güneş: "En iyi kadroyla çıkacağız"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Malmö ile yarın deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Eleme maçlarında mağlubiyeti olmayan, ligde de olumlu sonuçlar almaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynayan, bütün sistemlere geçiş yapabilen bir takımla oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz, kendimizi de güçlü hissediyoruz."



"İyi oyuncularımızın kalitesini, futbola hizmetlerini biliyoruz ama karşımızdaki takım da sıradan bir takım değil. Kendi adımıza her kulvarda kazanmak için oynuyoruz. İyi oyuncularımızdan da başarı bekliyoruz."



"Atiba ve Güven listede yok. Adriano'nun sakatlığı var. Birkaç oyuncumuz grip. Bakacağız duruma göre çıkabileceğimiz en iyi kadroyla sahada olacağız."



"Bizim de Malmö'nün de iyi oyuncuları var. Rosenberg, Christiansen gibi yıldızları var rakibimizin de... İyi oyuncularımızın iyi oyunlarını sürdürmelerini bekliyoruz."



"Fenerbahçe maçını Pazartesi oynadık, o da Pazar olabilirdi. Aynı hafta, Galatasaray maçının olduğu hafta, biz Perşembe oynuyoruz ve Galatasaray maçını Pazar günü oynuyoruz, Fenerbahçe aynı gün oynuyor bizimle, onlar Pazartesi oynuyor. Çok sağlıklı değil."​



"Pepe oynayacak. Quaresma ile ilgili tam karar vermedim. Rakibin durumu ve bizim oyuncularımızın sağlık durumuna göre idmandan sonra kesin karar vereceğim."